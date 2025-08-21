Ein globaler Marktführer im Bereich Life Sciences und Diagnostik hat nach einem Rücksetzer wieder klar Fahrt aufgenommen. Mit zweistelligem Wachstum in wichtigen Sparten, einem Umsatz von über 40 Milliarden Dollar und einer frischen Prognoseerhöhung ist die Story erneut hochspannend - Analysten sehen kräftiges Aufwärtspotenzial.Die Bewertung ist im historischen Vergleich attraktiv: Für 2026 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von nur 20 erwartet. Analysten sehen auf dieser Basis ein deutliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär