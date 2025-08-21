Linz (www.anleihencheck.de) - Im Juli ging die Inflation im Jahresvergleich in Polen auf 3,1% zurück (Juni: 4,1%), doch im Monatsvergleich zog diese mit +0,3% erneut an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Besonders Dienstleistungen seien mit über 6% im Jahresvergleich hartnäckig hoch geblieben, während auch die Kerninflation monatlich wieder zugelegt habe. Damit liege die Teuerungsrate klar über dem Inflationsziel von 2,5%. Für die Zentralbank entstehe ein widersprüchliches Bild: Zwar gelte eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September weiter als wahrscheinlich, doch die beschleunigte Preisentwicklung werfe Zweifel an einer Fortsetzung des Lockerungszyklus auf. Der EUR/PLN-Kurs notiere derzeit um 4,2450. (21.08.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
