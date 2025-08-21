Der Münchner Flughafen hat zusammen mit seiner Bodenabfertigungstochter AeroGround ein neues E-Busdepot offiziell in Betrieb genommen. Das neue Depot im südlichen Bereich des Flughafens verfügt über 37 Ladepunkte für elektrische Passagierbusse. AeroGround betreibt schon seit Mai 2025 eben jene 37 E-Busse auf dem Vorfeld des Flughafens im Passagierdienst - sie stammen wie berichtet von MAN. Dabei handelt es sich um 20 Solo- und 17 Gelenkbusse mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
