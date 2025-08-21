Die Verschmelzung der Landesschadenhilfe mit der Ostangler Brandgilde wurde nun auch von der BaFin genehmigt. Damit steht der Fusion der beiden Versicherer nichts mehr im Wege. Kundenverträge und Courtagevereinbarungen bleiben unverändert. Wie die BaFin aktuell mitteilt, hat sie Mitte Juli die Verschmelzung der Landesschadenhilfe Versicherung VaG und des Ostangler Brandgilde VVaG genehmigt. Damit nimmt eine weitere Fusion der Versicherungsbranche die entscheidende Hürde. Bereits zuvor hatten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
