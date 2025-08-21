Drohnen sind derzeit vielerorts begehrt, sei es im militärischen oder auch im zivilen Bereich. Ein kanadischer Drohnen-Hersteller hat nun ordentliche Quartalszahlen vorgelegt. Das recht kleine Unternehmen könnte bald auch an der Börse abheben. Noch ist jedoch viel Spekulation im Spiel. DER AKTIONÄR checkt die Chancen. Der Bedarf an Drohnen wächst. Mittlerweile hat sich fast schon eine eigene Branche gebildet, auch mit Firmen, die Drohnen abwehren. DER AKTIONÄR hat in den vergangenen Monaten eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär