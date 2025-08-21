Gold und Silber bewegen sich weiterhin in engen Handelsspannen. Derzeit fehlen schlicht die Impulse. Die Frage ist: Was kann die nächste größere Bewegung auslösen. Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Saxo Bank, verweist dabei auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole."In den vergangenen Wochen haben einige US-Konjunkturdaten negativ überrascht, während ein stärker als erwarteter PPI-Wert die Märkte daran erinnerte, dass Trumps Zollpolitik weiterhin Inflationsdruck erzeugen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär