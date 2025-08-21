Hamburg (ots) -Welche modernen Instrumente gibt es, um zu Ihren Themen mit Journalistinnen und Journalisten ins Gespräch zu kommen? Was muss ich bei der Ansprache beachten und wie schaffe ich es, dass meine Themenvorschläge nicht im Papierkorb landen? Vera Klopprogge macht Sie in 90 Minuten fit, um mit einem knackigen und zielgerichteten Themenpitch Journalist:innen von Ihren Themen zu überzeugen.Termin: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 14:30 - 16:00 UhrMit knackigen Themenvorschlägen die Tür in die Redaktionen öffnenIhr Unternehmen und die Expert:innen in Ihrem Haus haben etwas Relevantes zu sagen, das für die Medien einen echten Newswert hat. Wie schaffen Sie es, mit einem zielgerichteten Themenpitch aus der Masse an Themenvorschlägen, die Redaktionen jeden Tag bekommen, herauszustechen? In diesem Webinar lernen Sie anhand von Best Practice Beispielen, wie Sie knackige Themenvorschläge entwickeln und so aufbereiten, damit Redaktionen überzeugt werden, genau Ihre Expertinnen und Experten zu interviewen oder genau auf Ihre Pressekonferenz zu kommen. Sie erhalten praxiserprobte Tipps und Tricks, die Sie direkt anwenden können.Programm:- Aktuelle Anlässe und Aufhänger finden- Einen Themenpitch formulieren- Einfach und schnell umzusetzende Tipps und Tricks für die zielgerichtete mündliche oder schriftliche Ansprache von Journalisten- Checkliste für Ihren nächsten Themenpitch- Inspiration anhand von PraxisbeispielenDas Webinar richtet sich an PR-Verantwortliche und -Berater:innen, die neue Inspirationen für die Ansprache von Journalist:innen suchen.Referentin Vera Klopprogge hat über 15 Jahre Berufserfahrung in PR und Marketing, unter anderem als Leiterin Corporate Communications bei Forschungseinrichtungen und Universitäten und als Leiterin Marketing bei der Gebäudetechniksparte von Siemens. Seit 2012 gibt die studierte Germanistin und Kommunikationswissenschaftlerin ihr Know-how in Workshops und Vorträgen weiter. Mitte 2023 hat sie ihre Leidenschaft -Wissen aus der Praxis weiterzugeben - zu ihrem Vollzeitjob gemacht und ist mit Vera Klopprogge Kommunikation & Trainingselbständig.Eckdaten für das Online-Seminar Der Themenpitch - So begeistern Sie Journalist:innen für Ihre Vorschläge- Termin: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 14:30 - 16:00 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengrösse: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/der-themenpitch-so-begeistern-sie-journalistinnen-fur-ihre-vorschlage-registrierung-1354983394809).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093098/100934131