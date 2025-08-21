Paris (ots/PRNewswire) -- Die Autohaus Jakob GmbH bietet VinFast-Kunden Neuwagen, Service, Garantieleistungen und Ersatzteile.- Mit dem Standort Fulda ist das Autohaus Jakob VinFasts dritter Handels- und Vertriebspartner und der sechste Showroom in Deutschland.- Die jüngste Vereinbarung macht Deutschland zu einem zentralen Standort der europäischen Strategie von VinFast.- Weitere Ankündigungen von Händlerpartnerschaften für Deutschland, Frankreich und weitere Teile Europas folgen; der Elektrofahrzeughersteller baut sein europäisches Händlervertriebsnetz im Einklang mit seinem im Mai 2025 angekündigten neuen Geschäftsmodell aus.Um Deutschland als VinFasts am schnellsten wachsenden Markt in Europa zu etablieren, gab der dynamische, neue vietnamesische Elektroautohersteller heute eine Partnerschaft mit der Autohaus Jakob GmbH bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt das etablierte Autohaus Jakob wichtige Vertriebs-, Kundendienst-, Garantie- und Ersatzteildienstleistungen für den Hersteller, der in Deutschland einen Aufschwung bei den Verkäufen seines stadtoptimierten VF 6 verzeichnet. Die Partnerschaft ist ein weiterer Beleg für VinFasts anhaltendes Engagement in den wichtigen Märkten Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.Das Autohaus Jakob wird alle üblichen Händlerdienstleistungen in einem Ausstellungsraum in Fulda (Andreasberg 4, 36041) anbieten. Die Eröffnung ist bereits für September 2025 geplant. Die Partnerschaft baut auf den bestehenden deutschen Vereinbarungen von VinFast mit Autohaus Hübsch und Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG auf. Es entsteht der sechste offiziell autorisierte Ausstellungsraum von VinFast - als Teil eines wachsenden, hocheffizienten, kundenorientierten Vertriebsnetzes.Jörg Kelling, Country Sales Director von VinFast Europe, erklärt: "Unsere Zusammenarbeit mit der Autohaus Jakob GmbH spiegelt die langfristige Vision von VinFast wider, unser Geschäftsmodell in Europa zu optimieren und mit den besten Dienstleistern in jedem Markt zusammenzuarbeiten. Die Partnerschaft mit dem Autohaus Jakob unterstreicht unser Engagement für den riesigen Neuwagenmarkt in Deutschland. Deutschland ist der größte in Europa, beherbergt die meisten autorisierten VinFast-Händler und verzeichnet das am schnellsten wachsende Verkaufsvolumen". Kelling weiter: "Indem wir die lokale Expertise, Infrastruktur und Glaubwürdigkeit jedes sorgfältig ausgewählten Partners nutzen, wollen wir unsere langfristige Präsenz in Deutschland, Frankreich und anderen Teilen Europas festigen, die Akzeptanz attraktiver und erschwinglicher Elektrofahrzeuge fördern und eine nachhaltige Zukunft gestalten."Der Wunsch mit etablierten Händlern wie dem Autohaus Jakob zusammenzuarbeiten - die VinFasts leidenschaftliche Kundenorientierung teilen - ist Kern der Strategie, um die Einführung eines globalen Händlermodells zu beschleunigen. Dies zeigt auch VinFasts äußerst agilen Ansatz, die Bedürfnisse von Neuwagenkäufern in einem dynamischen Markt für Elektrofahrzeuge zu erfüllen.Benjamin Jakob, Geschäftsführer der Autohaus Jakob GmbH, unterstreicht: "Es ist uns eine Ehre, mit VinFast zusammenzuarbeiten und zu einer weltweit grünen Mobilität beizutragen, die von dieser bahnbrechenden vietnamesischen Marke angeführt wird. Wir glauben fest an die Zukunft von Elektrofahrzeugen und das Wachstumspotenzial von VinFast in Europa. Unser Team ist bestrebt eine erfolgreiche und langfristige Partnerschaft aufzubauen, die unseren Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen bietet."Im VinFast-Showroom in Fulda können Kunden das wachsende Angebot an E-SUVs von VinFast erkunden, Probe fahren und kaufen. Aktuell umfasst das Angebot den stadtoptimierten VF 6 (B-Segment) und den größeren, familien- und geschäftsorientierten VF 8 (D-Segment). VinFast setzt auf die Erweiterung seines Elektrofahrzeug-Portfolios, um ein umfassendes Angebot an nachhaltigen und erschwinglichen Fahrzeugen zu bieten: Mit E-Autos, die den vielfältigen Bedürfnissen moderner Neuwagenkäufer gerecht werden.Der kontinuierliche Ausbau des VinFast-Vertriebsnetzes steht im Einklang mit dem Engagement des Herstellers in ein branchenführendes Kundenerlebnis zu investieren. Realisiert wird dies durch die Kombination aus eigener Kompetenz und Partnerschaften mit führenden Aftersales-Anbietern wie ATU in Deutschland, Norauto in Frankreich und LKQ in den Niederlanden.Über VinFastVinFast - ein Mitglied der Vingroup - hat die Vision, die globale Revolution intelligenter Elektrofahrzeuge voranzutreiben.VinFast wurde 2017 gegründet und verfügt über einen hochmodernen Automobil-Produktionskomplex mit weltweit führender Skalierbarkeit und einem Automatisierungsgrad von bis zu 90 Prozent in Haiphong, Vietnam. VinFast engagiert sich stark für eine nachhaltige Zukunft für alle und entwickelt ständig Innovationen, um hochwertige Produkte, fortschrittliche intelligente Dienstleistungen, nahtlose Kundenerlebnisse und eine Preisstrategie für alle anzubieten. So möchten wir Kunden weltweit inspirieren, gemeinsam eine Zukunft intelligenter Mobilität und einen nachhaltigen Planeten zu gestalten.Erfahren Sie mehr unter https://vinfastauto.eu/