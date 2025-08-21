Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Anleihemärkte präsentierten sich zur Wochenmitte stabil - erneut standen globale Ereignisse sowie geldpolitische Erwartungen im Fokus der Investoren, so die Börse Stuttgart.Deutsche Staatsanleihen hätten moderat zugelegt, der Euro-Bund-Future habe bei 129,32 Punkten notiert und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei um 2,73% gependelt. Damit bleibe das Niveau leicht über dem Wert der Vorwoche, während 30-jährige Bundesanleihen mit 3,29% rentiert hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de