"Ich hatte einen Lkw-Führerschein - und keinen Job mehr." Mit diesem Satz erklärt Tobias Wagner alias "Elektrotrucker" seinen ungewöhnlichen Berufswechsel. Der einstige Gründer eines Ladeinfrastruktur-Startups hat vergangenes Jahr seine Komfortzone verlassen, um selbst ans Steuer eines E-Lkw der Spedition Nanno Janssen zu steigen. Bei unserer Online-Konferenz electrive LIVE "Logistik unter Strom" begeisterte Wagner mit seinem Plädoyer für die elektrische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net