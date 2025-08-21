Berlin (ots) -Millionen feierten ihn für seine Deutschrap-Analysen und seine Großzügigkeit, bis schwere Vorwürfe und persönliche Eskalationen sein öffentliches Bild erschütterten. Der sechsteilige Doku-Podcast "Der Absturz von Mois" erzählt die spektakuläre Geschichte von Mois, einem der größten deutschsprachigen YouTuber. Mithilfe von exklusiven Interviews, Archivmaterial und Experteneinschätzungen beleuchtet der Podcast von Fritz vom rbb und BANKproduziert mit Hostin Selly Kahya, wie Mois zum Star wurde - und warum er so tief gefallen ist. Alle sechs Folgen sind ab dem 28. August 2025 in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-absturz-von-mois/urn:ard:show:b0688a9a92fdab11/) verfügbar.Vom gefeierten YouTuber zur tragischen InternetfigurNoch vor wenigen Jahren gehört Mois, bürgerlich Zelemkhan Arsanov, zu den erfolgreichsten und beliebtesten YouTubern Deutschlands. Seine Videos werden millionenfach geklickt. Mois ist bekannt für seinen Humor und seine Großzügigkeit: Er beschenkt Fans auf der Straße und unterstützt Obdachlose. Gleichzeitig ist er umgeben von Szenegrößen wie Xatar, Kollegah oder Pietro Lombardi. Sein Aufstieg ist steil: aus dem Tschetschenien-Krieg zum YouTube-Star, vom Fan zum Rapper, vom Handyverkäufer zum Millionär.Doch im Sommer 2024 kippt plötzlich das Bild. Mois steht erneut im Zentrum der Öffentlichkeit, aber diesmal wegen schwerer Vorwürfe. Es geht um häusliche Gewalt, Drogenmissbrauch und psychische Manipulation. Seine Ex-Frau Anys macht all das in einem mehrteiligen Statement-Video auf Social Media öffentlich. Der Skandal schlägt hohe Wellen, weit über die YouTube-Bubble hinaus. Medien berichten, Prominente wie Shirin David solidarisieren sich mit Anys. Zeitgleich eskaliert Mois' Online-Auftritt immer mehr. Er postet wirre Storys, spricht nur noch Englisch, hat Wutausbrüche. Er äußert sich frauenverachtend und antisemitisch, bedroht und beschimpft die Mutter seiner Kinder und ihren neuen Freund, den Rapper Sun Diego. Es kursieren sogar Gerüchte, dass der einstige Millionär obdachlos sei. Die Welt schaut live dabei zu, wie aus dem Star eine tragische Internetfigur wird.Kaum eine Geschichte prägt die junge Generation im Bereich Rap und Streaming so sehr wie der Aufstieg und Fall von Mois. Der Podcast mit Host Selly Kahya zeichnet seinen gesamten Weg nach - von der steilen Karriere über angebliche Millionendeals und vermeintlichen Spendenbetrug bis hin zum Kontrollverlust. Zu Wort kommen enge Wegbegleiter wie der Rapper Sinan-G, ein ehemaliger Cutter und Geschäftspartner. Psychologinnen, Juristinnen und Rapjournalisten - darunter Rooz und Toxik - helfen dabei, das Phänomen Mois einzuordnen. Archivmaterial und ein besonderes Sounddesign komplettieren die exklusiven Einblicke des Podcasts.Ab 28. August in der ARD AudiothekAlle sechs Folgen von "Der Absturz von Mois" sind am Donnerstag, 28. August 2025, in der ARD Audiothek verfügbar und überall dort, wo es Podcasts gibt. Der Trailer (https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:7920fcff128fd0fd/) ist bereits online."Der Absturz von Mois" ist eine Produktion von BANKproduziert und Fritz vom rbb.Pre-Listening und PressefotosBei Interesse können wir Ihnen Folge 1 und 2 vorab zum Anhören bereitstellen. Inhaltsangaben zu allen sechs Podcast-Episoden finden Sie im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2025/08/20250828-der-absturz-von-mois-neuer-doku-podcast-von-fritz-vom-rbb-und-bankproduziert.html). Honorarfreie Pressefotos gibt es unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Presse und Information rbbAlke Lorenzen / Ulrike Herrprogrammpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6101451