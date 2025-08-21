© Foto: Seth Wenig - APUngewohnt heftige Kursverluste bei führenden Tech- und KI-Werten haben in dieser Woche für Nervosität bei Anlegern gesucht. Unterdessen dürften sich Shortseller die Hände reiben.Die Ernüchterung an den Börsen über den vermeintlich grenzenlosen KI-Hype hat in dieser Woche für kräftige Kursverluste bei den führenden Tech-Aktien gesorgt - und Shortsellern Milliarden-Gewinne beschert. Der technologielastige Nasdaq Composite sackte an zwei Handelstagen in Folge deutlich ab und verlor seit Wochenbeginn rund 1,5 Prozent. Besonders im Fokus stehen die Magnificent Sevena: Meta büßte in den vergangenen fünf Sitzungen 4,1 Prozent ein, Nvidia 3,8 Prozent. Microsoft und Apple verloren jeweils knapp 3 …Den vollständigen Artikel lesen ...
