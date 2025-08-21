DJ Hellofresh eröffnet neue Europa-Produktion für Fertiggerichte in Verden

DOW JONES--Der Kochboxen- und Fertiggericht-Versender Hellofresh hat in Deutschland einen neuen Standort für die Europa-Produktion seines Fertiggericht-Segments eröffnet. Wie Hellofresh mitteilte, soll am neuen Standort in Verden an der Aller die gesamte EU-Produktion für die Fertiggericht-Marke Factor abgedeckt werden. Derzeit ist Hellofresh mit Factor-Fertiggerichten (Ready-to-Eat, RTE) in fünf europäischen Ländern vertreten, am Standort Verden soll für die "aktuellen und zukünftigen Märkte in Europa" produziert werden. Hellofresh plant laut Mitteilung das Ready-to-Eat Segment in Europa weiter auszubauen.

Die Produktion in Verden soll im ersten Quartal 2026 starten, mit dem neuen Standort schaffe der Berliner MDAX-Konzern laut Mitteilung langfristig rund 900 Arbeitsplätze im Landkreis Verden.

Entstehen soll das Factor-Werk in Verden auf dem Gelände des ersten Hellofresh-Kochboxen-Produktionsstandorts. Aktuell teilen sich beide Hellofresh-Segmente das 30.000 Quadratmeter große Gelände. Die Kochboxen-Fertigung für Deutschland und Österreich soll laut Mitteilung im Verlauf des Jahres 2026 vollständig vom 2022 eröffneten automatisierten Standort in Barleben übernommen werden. Dieser übernehme seit dem ersten Quartal sukzessive die Kochboxen-Fertigungskapazität vom Standort Verden.

