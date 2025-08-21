NurExone Biologic kündigt präklinische Evidenz für strukturelle Reparatur von geschädigtem Rückenmarksgewebe nach ExoPTEN-Behandlung an

Anzeige / Werbung
TORONTO und HAIFA, Israel, 20. Aug. 2025 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen") freut sich, neue präklinische Bildgebungsergebnisse bekannt zu geben, die anatomische Evidenz im Einklang mit einer strukturellen Reparatur des Rückenmarks nach Behandlung mit ExoPTEN liefern.
Eine bildgebungsbasierte Analyse von Tieren, die nach einer Rückenmarksverletzung mit ExoPTEN behandelt wurden, zeigte stärker organisiertes Rückenmarksgewebe im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen. Eine funktionelle Bewertung derselben Kohorte, die zeigte, dass 100% der Tiere in einer Hochdosisgruppe die motorische Funktion wiedererlangten, wurde im Juli 2025 veröffentlicht.
"Die Daten des MRT mit Diffusionstensorbildgebung ("MRT-DTI") deuten darauf hin, dass die verletzten Rückenmarke eine größere strukturelle Integrität und Gewebeorganisation aufwiesen, wenn sie im Tiermodell mit ExoPTEN behandelt wurden. Wichtig ist, dass diese strukturell erhaltenen Rückenmarke die zunehmende Evidenz für die neuroprotektive und regenerationsfördernde Wirkung von ExoPTEN nach Rückenmarksverletzungen stärken", sagte Dr. Kineret Taler, Leiterin der Präklinischen Studien.
Ungedeckter Bedarf bei Rückenmarksverletzungen und Evidenz für Rückenmarksreparatur
Eine Rückenmarksverletzung verändert das Leben und stellt eine erhebliche gesundheitliche und wirtschaftliche Belastung dar. Derzeitige Behandlungen konzentrieren sich auf die Stabilisierung der Patienten, reparieren jedoch kein geschädigtes Gewebe. ExoPTEN ist darauf ausgelegt, die Nervenreparatur zu unterstützen und die Funktion wiederherzustellen. NurExone setzt die Vorbereitungen für die erste klinische Studie am Menschen mit ExoPTEN fort, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.
MRT-DTI ist eine fortschrittliche Bildgebungstechnik, die die Bewegung von Wassermolekülen im Gewebe abbildet und damit eine detaillierte Ansicht der mikrostrukturellen Integrität über die konventionelle MRT hinaus liefert und die "Verdrahtung" des Rückenmarks effektiv darstellt.
Zwei Schlüsselparameter werden verwendet:
i. Fraktionelle Anisotropie ("FA"): Zeigt die Ausrichtung und den Erhalt von Nervenfasern an. Höhere FA-Werte deuten auf stärkere strukturelle Integrität hin.
ii. Mittlere Diffusivität ("MD"): Spiegelt die mikroskopische Gewebearchitektur wider. Niedrigere MD-Werte weisen auf eine gesündere Zellstruktur und weniger Schädigung durch Verletzungen hin.
Bei ExoPTEN-behandelten Tieren waren die FA-Werte höher und die MD-Werte niedriger in der Nähe der Verletzungsstelle, was auf stärker organisiertes, strukturell intaktes Gewebe hindeutet.
In Abbildung 1A verfolgen computergenerierte MRT-DTI-3D-Bilder die "Fäden" des Rückenmarks. Die grünen Linien stellen die Richtung der Nervenfasern dar und die roten Pfeile markieren die Verletzungsstelle. Die obere Reihe (Kontrolle) zeigt den Verletzungsbereich in Vorder- und Seitenansicht ausgefranst und gestört. Die untere Reihe (ExoPTEN-behandelt) zeigt mehr Bahnen, die durch den verletzten Bereich verlaufen.
Abbildungen 1B und 1C zeigen normalisierte FA-Werte (Abb. 1B) und MD-Werte (Abb. 1C) mit signifikanten Unterschieden zwischen ExoPTEN-behandelten und Kontroll-Rückenmarken, was auf eine bessere strukturelle Integrität und die mikroskopische Architektur des Gewebes in den ExoPTEN-behandelten Rückenmarken hinweist.
