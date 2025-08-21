Diese Aktien sind die am stärksten leerverkauften Werte an der WallStreet. Das ist nicht nur ein massives Warnsignal für konservative Anleger sich von den Titeln fernzuhalten, sondern gleichzeitig eine Chance für spekulative Investoren hier schnell hohe Renditen einzufahren. Denn es besteht die Chance auf einen Short Squeeze. Spätestens seit den massiven Verwerfungen um GameStop, ist den meisten Anlegern bekannt, was ein Short Squeeze ist. Wenn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE