Wien (www.fondscheck.de) - Die Beschäftigten im Bereich der börsengehandelten Indexfonds (ETFs) in Europa haben 2025 den höchsten Einkommensanstieg weltweit verzeichnet, so die Experten von "FONDS professionell".Dies zeige eine Auswertung des auf das ETF-Feld spezialisierten Analyse- und Personalberatungshauses Blackwater ETF. Demnach hätten sich in Europa die Gehälter um 13 Prozent gegenüber den Ergebnissen der Vorjahresanalyse gesteigert. Die ETF-Profis im Asien-Pazifik-Raum hätten sich immerhin noch über ein Plus von sechs Prozent, ihre Kollegen in Amerika über fünf Prozent freuen können. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
