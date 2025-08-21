London (www.fondscheck.de) - Indiens Technologiesektor erlebt ein bemerkenswertes Wachstum - angetrieben von einer jungen, digitalaffinen Bevölkerung, fortschreitender Urbanisierung und knapp einer Milliarde Internetnutzern, so die Experten von HANetf.Mit 650 Millionen Smartphones entwickele sich das Land rasant zu einer der dynamischsten digitalen Volkswirtschaften der Welt. Initiativen wie "Digital India" und "Startup India" würden Innovationen und die Gründung junger Unternehmen fördern - und würden die Basis für eine neue Welle von Börsengängen bilden. Die hohe Nachfrage und das sehr große Potenzial des indischen Tech-Ökosystems würden interessierten Anlegern langfristige Perspektiven bieten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de