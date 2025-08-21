Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Scania liefert 41 Elektrobusse des Typs Fencer F1 an Tide Buss in Norwegen. Die Fahrzeuge sollen ab Sommer 2026 in der Provinz Vestfold eingesetzt werden und stehen auf Scanias modularer Elektroplattform, in diesem Fall mit 520'¯kWh Batteriekapazität. Der schwedische Nutzfahrzeughersteller hat einen Großauftrag aus seinem Nachbarland erhalten. Genauer gesagt von Tide Buss, einem der größten Busunternehmen Norwegens. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
