Eine brandneue und zeitgemäße Weihnachtsgeschichte mit Herz: MISSION SANTA - EIN ELF RETTET WEIHNACHTEN ist ein fantastisches, rasantes und zauberhaftes Weihnachtsabenteuer für Kids und die ganze Familie.In dem Weihnachts-Animationsfilm sind viele prominente Synchronstimmen zu hören: Julius Weckauf, Oliver Kalkofe, Bettina Zimmermann, Michael Mendl, Malwanne, Wolfang Fierek und Götz Otto.Kinostart ist der 6. November 2025!Die Werkstatt des Weihnachtsmanns ist nicht mehr das, was sie einmal war: Magie und Tradition wurden durch Technik und Automatisierung ersetzt, der Weihnachtsschlitten ist ausgemustert, die Geschenke werden über ein hochmodernes Logistikzentrum verteilt. Sogar der Weihnachtsmann selbst hat sich zur Ruhe gesetzt und seine Werkstatt in die Hände einer neuen Generation Weihnachtselfen gelegt. All das hat Yoyo, ein junger und etwas naiver Elf, an seinem ersten Tag in Santas Werkstatt nicht erwartet. Als eine grimmige Computerhackerin die Kontrolle über die Werkstatt übernimmt und droht, alle Geschenke zu zerstören, steht das Weihnachtsfest auf dem Spiel. Yoyo wird unerwartet zur letzten Hoffnung des Nordpols! Glücklicherweise ist Yoyo nicht allein. Zusammen mit der eher sachlichen Elfenkollegin Coco, seinem treuen kleinen Rentier Krümel und der eigentlich ausgedienten Verpackungsdrohne Schneeflocke begibt er sich auf eine wilde und herzerwärmende Mission, den Weihnachtsmann zu finden. Inmitten all der technologischen Veränderungen sind Yoyo und seine Freunde die Einzigen, die helfen können, die wahre Magie von Weihnachten wiederzuentdecken.MISSION SANTA - EIN ELF RETTET WEIHNACHTEN ist ein mitreißendes Animations-Abenteuer, das eine neue, zauberhafte Welt rund um fleißige Weihnachtselfen, eine Cyber-Scrooge-Figur und den Zauber des Weihnachtswunders entstehen lässt. Die moderne Interpretation der klassischen Weihnachtsgeschichte markiert den Start der Kinoproduktionen von Toon2Tango in Co-Produktion mit M.A.R.K.13 und Studio 56 und kommt federführend aus Deutschland.Eine prominente Riege deutscher Schauspieler wollte sich diesen Weihnachtsspaß nicht entgehen lassen: Den jungen Weihnachtself Yoyo spricht Julius Weckauf ("Die drei ???", "Der Junge muss an die frische Luft"), den Weihnachtsmann Santa gibt Michael Mendl ("Männerherzen ... und die ganz große Liebe"). Yoyos Opa wird von Oliver Kalkofe ("Elli - Ungeheuer geheim") gesprochen und Cyber Scrooge von Bettina Zimmermann ("Kung Fu Panda"). Mit dabei sind darüber hinaus Wolfang Fierek ("Jump") und Götz Otto ("791 km", "Cloud Atlas"). Erstmals leiht auch die beliebte Content Creatorin Malwanne ihre Stimme bei einem Animationsfilm: Sie spricht Commander Sprinkles. Den Titelsong steuert Johnny Logan bei.