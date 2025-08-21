© Foto: SOPA Images - Sipa USAJefferies hat eine Auswahl von Aktien identifiziert, die Anleger zuletzt besonders überzeugt haben. Gesucht wurden Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als zehn Milliarden US-Dollar, die in den vergangenen vier Quartalen die Gewinnerwartungen übertroffen haben. Entscheidend war zudem, dass der Gewinn je Aktie innerhalb von drei Tagen nach den Zahlen positiv revidiert wurde sie nach den Ergebnissen positive Analystenkommentare erhielten. Auf der Liste stehen große Namen wie Microsoft, Apple, Johnson & Johnson, Motorola Solutions, Corning, Axon Enterprise, eBay, Carnival, United Airlines und Leidos. Microsoft und Apple, beide Teil der sogenannten Magnificent Seven, stechen …Den vollständigen Artikel lesen ...
