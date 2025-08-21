Die Riege der prominenten Bitcoin-Bullen bekommt Zuwachs. Coinbase-CEO Brian Armstrong sorgt mit einer extrem optimistischen Prognose für Aufsehen und nennt ein Kursziel, das selbst hartgesottene Anleger staunen lässt. Doch er ist bei Weitem nicht der Einzige, der eine Kursexplosion für möglich hält.Normalerweise hält sich Brian Armstrong, der Chef der größten US-Kryptobörse Coinbase, mit konkreten Preisprognosen zurück. Umso mehr Gewicht hat seine jüngste Aussage, die er über die Plattform X verbreitete. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
