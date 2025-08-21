Berlin (ots) -Der deutsche Creative Director arbeitet seit fast zehn Jahren an der Schnittstelle von Markenstrategie, Storytelling und Content-ProduktionKreativität ist für Meverick Sydow kein Selbstzweck, sondern Brücke zwischen Marke und Menschen - ein Motto, für das der studierte Ökonom und ehemalige Fitness-Trainer mit langjähriger Erfahrung im Markenmanagement steht. Als Leiter der Kreation bei The Quality Group ist er verantwortlich für das visuelle Setting für ESN und damit eine neue Generation von emotionaler Markeninszenierung.ESN ist der führende Hersteller von funktionaler Sportnahrung und Supplements, made in Germany. Entwickelt im engen Austausch mit der Community, wissenschaftlich fundiert und geschmacklich kompromisslos - ganz nach dem Motto: "1 % better every day."- "Für mich geht es nicht so sehr um hübsche Bilder, sondern darum, Menschen zu begeistern und mitzureißen."Zwischen Storytelling und StrategieMeverick Sydow versteht was von seinem Handwerk. Denn der Typ ist nicht nur Visionär, sondern auch ein leidenschaftlicher Macher: Er agiert an der entscheidenden Schnittstelle von Kampagnenstrategie, Content-Produktion und visuellem Storytelling. Ob traditioneller Spot, YouTube-Hit oder Social-First-Format - er führt Kreativteams von der Konzeption bis zur kanalübergreifenden Ausspielung. Meverick ist Spezialist für die emotionale Inszenierung in digitalen und hybriden Medien - für Fitness, Lifestyle, Performance und Events.In führender Rolle verantwortete der 30-Jährige Kampagnen für ESN und More Nutrition und hat zuvor Influencer wie Tim Gabel oder Inscope 21 unterstützt ihre Reichweite auszubauen.Mevericks Know-how reicht dabei von Produktinszenierungen und Markteinführungen über Influencer-Kollaborationen bis hin zur Eventkommunikation - immer umfassend, nicht fragmentarisch.- "Mein Ziel ist es, das Beste aus jedem herauszuholen, mit dem man arbeitet - wenn ich mich zurücknehmen muss, mache ich das gerne."Wie Marken zu Erlebnissen werdenSydow glaubt nicht an ein Set von Einzelmaßnahmen, sondern an eine Kampagne als vollständiges Kunstwerk. Er ist zu Hause darin, Markenwerte in visuelle Erlebnisse zu übersetzen - immer plattformgerecht und emotional, das ist seine Stärke.Dabei verschmilzt analytisches Denken - etwa bezüglich Zielgruppe, Funnel-Strategie und Plattformdynamik - mit künstlerischer Handschrift.Analytisches Denken, sowohl über Zielgruppen als auch über die Funnel-Strategie und Plattformdynamiken, trifft hier auf künstlerische Handschrift. Der sport- und fitnessbegeisterte Manager leitet funktionsübergreifende Gruppen, als wären sie ein abgestimmtes Musikstück mit Tonhöhe, Tempo und Leistungs-KPIs.Imaginative Arbeit zu leisten, die nicht oberflächlich ist, gehört zu seinen Stärken.- "Ich kombiniere Analyse mit Kreativität und lasse mich von unterschiedlichen Medien inspirieren, um neue Ideen zu entwickeln."Erfolge, die sichtbar werdenSchon vor seinem Job als kreativer Kopf bei der Quality Group und obwohl er sich selbst als kompletten Teamplayer betrachtet, hat Meverick Sydow Tim Gabels beliebten Podcast mit Hilfe visueller Entwicklung gefördert und dabei die Millionengrenze an Aufrufen überschritten.Ein weiteres Beispiel: Meverick war verantwortlich für die Umsetzung der Markenwelt von ESN auf der FIBO, der weltweit größten Messe für Gesundheit, Fitness und Wellness. Er sorgte dafür, dass der emotionale Wandel von bekannten Online-Präsenzen in eine echte Erlebniswelt realisiert wurde.Auch im Bereich Personal Branding machte sich Meverick einen Namen: Athleten wie Urs Kalecinski - einer der erfolgreichsten deutschen Mr.-Olympia-Teilnehmer aller Zeiten - ließen die Entwicklung ihres öffentlichen Images von Meverick und seinem Team maßschneidern.- "Der Nervenkitzel besteht darin, in einem Team aus dem Nichts etwas zu schaffen, herauszufinden, wie es aussieht, und die Reaktion der Community darauf zu erleben."Ein Kreativer mit HaltungMeverick Sydow beschreibt sich selbst als einen "Übersetzer von Marke und Mensch" - gepaart mit hohem strategischem Denken und messerscharfem Markenwissen. Für ihn ist die Arbeit der Kreativität immer eine Mischung aus Wirkung, Haltung und Klarheit. Und gute Bilder sagen viel mehr als nur das - etwas visuell Relevantes, mit Tiefe und Seele.Und, nicht zu vergessen, seine unmittelbare Umgebung spricht in höchsten Tönen über ihn. Er ist bekannt als ein empathischer und fairer Modernisierer. "Mev", wie er in der Branche liebevoll genannt wird, ist jemand, der weiß, wie man immer wieder motiviert und inspiriert.Darum genießt er auch bei Influencern und Content Creators großes Vertrauen - nicht zuletzt, weil er selbst aus der Szene kommt und genau versteht, welche Bedürfnisse seine kreativen Kollegen haben.- "Ich glaube nicht daran, dass Marken Dinge verkaufen, sondern Emotionen und Lebenswelten. Und genau darin sehe ich meine Aufgabe."Über ESNESN ist die führende Marke für leistungsorientierte Sporternährung im DACH-Raum und steht für höchste Qualität, wissenschaftlich fundierte Rezepturen und unverwechselbaren Geschmack. Made in Germany entwickelt ESN als Teil von The Quality Group (TQG) innovative Protein- und Performance-Produkte, die Sportler:innen und aktive Menschen dabei unterstützen, ihre individuellen Ziele zu erreichen - von Muskelaufbau über Regeneration bis hin zu Höchstleistung im Wettkampf. Mit einer starken Community, jahrzehntelanger Expertise und einem kompromisslosen Anspruch an Exzellenz setzt ESN neue Maßstäbe in der Sporternährungsbranche.Weitere Informationen unter: www.esn.comPressekontakt:Wolff&Wolff PR Agentur GmbHMonbijouplatz 1110178 Berlin+49 30 577 945 37E-Mail: info@wolffundwolff.deOriginal-Content von: Wolff & Wolff PR Agentur, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180609/6101600