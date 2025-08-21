Straßburg (ots) -Auch in diesem Jahr überzeugte ARTE die Tanzfachwelt: In der aktuellen Umfrage internationaler Kritikerinnen und Kritiker der renommierten Fachzeitschrift tanz wird ARTE Concert erneut als Gewinner in der Kategorie "Online" ausgezeichnet.Die Umfrage im Jahrbuch 2025/26 lobte, wie bereits im vergangenen Jahr, die Vielfalt und Vielseitigkeit des Online-Tanzangebots auf ARTE Concert: "Das Portal ist ein Schaufenster für alle Spielarten des Tanzes - von Hip-Hop bis Ballett, von zeitgenössischer Stilistik bis Ballroom".ARTE Concert bietet ein umfassendes Online-Angebot an Bühnenkunst: von Tanz, Ballett und Performance bis hin zu Klassik, Oper, Jazz, Hip-Hop, Rock, Metal und Pop. Quer durch die Genres stehen den Usern jährlich über 900 Konzerte und Produktionen live oder als VoD zur Verfügung. Ein Großteil davon sind europäische Koproduktionen und in den sechs ARTE-Sprachen abrufbar.Ein Highlight für europäischen Tanz auf ARTE Concert ist aktuell mit "Rituel (https://www.arte.tv/de/videos/124801-000-A/rituel/)" online zu entdecken: Der französische Choreograf Benjamin Millepied und seine Tanzkompanie L.A. Dance Project ließen sich bei dieser Produktion von den drei revolutionären Komponisten Pierre Boulez, Igor Strawinsky und Béla Bartók inspirieren. (ab sofort online verfügbar (https://www.arte.tv/de/videos/124801-000-A/rituel/)und am 7. September um 23.35 Uhr im TV).Einen Einblick hinter die Kulissen der Tanzwelt wirft Benedict Mirows Dokumentation "Becoming a Swan (https://presse.arte.tv/programme/115572-000-A/)", die die Welt des klassischen Balletts durch die Augen verschiedener TänzerInnen und Tanzschulen, insbesondere die Pariser Opernballettschule, des San Francisco Ballet und des Bayerischen Juniorballetts, beleuchtet. Der Film zeigt sowohl die schönen als auch die herausfordernden Aspekte dieser Kunstform. (ab 31. August online und am Sonntag, 7. September 2025 um 22.40 Uhr im TV).Noch mehr Tanz gibt es auf ARTE Concert in der Rubrik Performance (https://www.arte.tv/de/p/buehnen-performance/)zu entdecken.Pressekontakt:Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6101610