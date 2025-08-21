Seit Monaten wird hinter den Kulissen über einen nahenden Mega-Auftrag aus China gemunkelt. Nun verdichten sich die Gerüchte, dass die Großorder unmittelbar bevorsteht. Mehrere chinesische Airlines haben ihre Bedarfe konkret geäußert. Für Airbus und Boeing dürften es jeweils die größten Aufträge ever sein. Laut Insidern nähert sich der kriselnde Flugzeughersteller Boeing einem Auftrag aus China über bis zu 500 Jets. Beide Seiten arbeiteten noch an den Bedingungen für den komplexen Deal, berichtete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
