EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DZ BANK AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die DZ BANK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort: http://www.dzbank.de/berichte
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DZ BANK AG
|Am Platz der Republik
|60265 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.dzbank.de
|Emittentennummer 238000
