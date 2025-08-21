© Foto: Dall-EEin neuer Celebrity-Coin sorgt für Wirbel auf Solana. Kanye Wests YZY steigt binnen Stunden in Milliardenhöhen, stürzt aber genauso schnell wieder ab.Der US-Rapper und Modedesigner Kanye West, seit 2021 offiziell unter dem Namen Ye bekannt, hat mit seinem ersten eigenen Krypto-Token einen regelrechten Hype entfacht. Der Solana-basierte Coin YZY wurde in der Nacht auf Donnerstag über Wests verifiziertes X-Konto angekündigt und schnell als "offizieller Yeezy-Token" bestätigt. Innerhalb von weniger als einer Stunde schoss der Marktwert des Tokens auf über 3 Milliarden US-Dollar - bevor er ebenso abrupt wieder unter die Marke von 1 Milliarde fiel. Laut Daten des Analyseanbieters Birdeye …Den vollständigen Artikel lesen ...
