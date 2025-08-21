WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA hat sich eingetrübt. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet. Die Zahl der Hilfsanträge legte um 11.000 auf 235.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 225.000 Anträge gerechnet.

Die Zahl der Anträge hatte Anfang Juni mit rund 250.000 den höchsten Wert seit Oktober erreicht. Allerdings ging es zuletzt zeitweise mit den Hilfsanträgen tendenziell wieder nach unten.

Arbeitsmarktdaten werden besonders beachtet. Der Bericht für den Monat Juli war deutlich schwächer als erwartet ausgefallen und hat Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed geschürt. Zudem hat US-Präsident Donald Trump die Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik, Erika McEntarfer, entlassen, da er mit der Datenerhebung unzufrieden ist. Der neue Behördenleiter E.J. Antoni steht Trump nahe./jsl/la/jha/