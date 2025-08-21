DJ Philly-Fed-Index fällt im August stärker als erwartet

DOW JONES--Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im August stärker eingetrübt als erwartet. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia fiel auf minus 0,3 Punkte von plus 15,9 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf plus 7,0 erwartet.

Liegt der Philly-Fed-Index über null, geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null, wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.

Besonders schwach entwickelte sich der Subindex für den Auftragseingang, er fiel auf minus 1,9 Punkte von plus 18,4 im Vormonat. Der Subindex für die Beschäftigung sank auf plus 5,9 Punkte von plus 10,3 im Vormonat.

Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 08:41 ET (12:41 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.