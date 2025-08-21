© Foto: Foto: Daniel Naupold - dpaHewlett Packard Enterprise dürfte laut Morgan Stanley nach seinen bevorstehenden Quartalsergebnissen weitere Kursgewinne verzeichnen.Die Investmentbank stufte das Technologie-Dienstleistungsunternehmen am Donnerstag von Equal Weight auf Overweight hoch und erhöhte das Kursziel um 6?US-Dollar auf 28?US-Dollar, was einen Anstieg von 33 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch entspricht. Die Aktien sind in den vergangenen drei Monaten bereits um rund 20 Prozent gestiegen, unterstützt durch die Übernahme von Juniper Networks Anfang Juli. [spotify]0aGidOxv9VLcwWBbMgrJmH[/spotify] "Unsere These ist einfach: Mit dem Abschluss von Juniper Networks sehen wir ein Aufwärtspotenzial von 18? …Den vollständigen Artikel lesen ...
