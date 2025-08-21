Die Euphorie rund um Palantir hat einen herben Dämpfer bekommen: Innerhalb von nur sechs Handelstagen hat die Aktie des US-Spezialisten für Datenanalyse rund 20 Prozent eingebüßt, mehr als 70 Milliarden Dollar Börsenwert sind verpufft. Bei deutlich erhöhtem Volumen gab es aber jüngst auch einen Lichtblick.Anleger erleben bei Palantir gerade die längste Verlustserie seit April 2024 - und die schlechteste Börsenwoche seit dem Zollwirbel im Frühjahr. Während die Bullen schmerzhaft bluten, gibt es eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
