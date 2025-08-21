© Foto: Jakub Porzycki - picture allianceDer Krypto-Markt zeigt sich am Donnerstagmittag volatil, während Anleger auf die erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell in Jackson-Hole blicken.Aktuell notiert Bitcoin bei 113.484 US-Dollar und liegt damit 0,34 Prozent tiefer. Ethereum notiert 1 Prozent im Plus bei 4.271 US-Dollar. BNB steigt 2,24 Prozent, Solana um 1,5 Prozent und Dogecoin rückt sogar um 4 Prozent vor. XRP gibt dagegen 0,45 Prozent nach. Auf Wochensicht sind jedoch alle dieser Coins stark im Minus, teilweise sogar zweistellig (Stand: 12:30 Uhr MESZ). Warten auf Powell: Zinssignale im Fokus Powells Rede in Jackson Hole gilt als richtungsweisend für die nächsten Schritte der US-Notenbank (Fed). Das alljährliche …Den vollständigen Artikel lesen ...
