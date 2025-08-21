Mitteilung der PORR AG:

PORR im Aufwind: Steigerung bei Ergebnis und Auftragslage

- Betriebsergebnis mit +15,5 % bei EUR 48,7 Mio.

- Produktionsleistung legte auf EUR 3,2 Mrd. zu

- Auftragseingang wuchs um mehr als 25 %

- Höchster Auftragsbestand der Geschichte: +10 % auf EUR 9,4 Mrd.

- Ausblick 2025- Moderate Steigerung bei Leistung & Ergebnis

- EBIT-Marge 2,8 % - 3,0 %

In ihrer Halbjahresbilanz 2025 demonstriert die PORR in allen wesentlichen Kennzahlen ein solides Wachstum. Das schlägt sich auch im Ergebnis nieder: Das EBIT verbesserte sich um 15,5 % auf EUR 48,7 Mio. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der Vorstand weiterhin mit einer moderaten Leistungs- und Umsatzsteigerung sowie mit einer EBIT-Marge von 2,8 % bis 3,0 %.

PORR CEO Karl-Heinz Strauss sagt: "Es ist ein Erfolg auf ganzer Linie. Der Infrastrukturausbau in unseren Heimmärkten hat an Tempo zugelegt und die PORR konnte in diesem Bereich große und spannende Neuaufträge gewinnen. Zusätzlich merken wir, dass der Hochbau wieder erstarkt. Unser Auftragseingang ist dadurch sehr vielfältig, von Projekten im Infrastruktur- und Industriebau über Gesundheitsbau bis zum Wohnbau ist hier alles dabei."

Die PORR gewann zahlreiche Bahnbau-Neuaufträge, wie etwa die 32,6 km lange Eisenbahnstrecke Craiova - Caransebe? in Rumänien mit einem Auftragswert von rund EUR 425 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...