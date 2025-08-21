Baden-Baden (ots) -Mit Tieren zu sprechen scheint die Menschheit zu spalten. Es gibt diejenigen, die automatisch mit fast jedem Tier sprechen, das ihnen begegnet. Und es gibt diejenigen, die das ziemlich verrückt finden. In sieben Folgen besucht Natalie Putsche Menschen mit einer ganz besonderen Beziehung zu einem Tier und erfährt, warum das Tier ihnen so wichtig wurde und wie die Kommunikation mit ihm das Leben der Protagonist:innen verändert hat. "Mit Tieren sprechen - Verständigung von Mensch und Tier auf Augenhöhe" ist ab 21. August in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/mit-tieren-sprechen-verstaendigung-von-mensch-und-tier-auf-augenhoehe/urn:ard:show:4addf4feea09c6bd/) verfügbar.Faszinierende Verständigung zwischen Mensch und TierNatalie Putsche, die mit ihrem Hund und ihrer Katze zusammenlebt, spricht sogar mit Spinnen, wenn sie sie aus der Wohnung trägt. Warum? Schließlich weiß sie doch, dass die Spinne kein Wort versteht. Wer mit Tieren spricht, dem geht es offenbar um etwas anderes - und dem will sie auf den Grund gehen. Natalie Putsche besucht Menschen mit einer ganz besonderen Beziehung zu einem Tier. Es sind Menschen, die nicht nur mit dem Tier sprechen, sondern auch über viele Jahre die ganz eigene Sprache dieses Tieres erkundet haben. Daraus ist eine faszinierende Verständigung entstanden. Natalie erfährt, warum das Tier so wichtig wurde und wie die Kommunikation mit ihm das Leben dieser Menschen verändert hat.Vom Schwan über die Katze bis hin zum WolfNatalies Entdeckungsreise beginnt mit Liebeskummer. Sie will allein sein, zieht sich mit ihrem Hund zurück in die Natur, setzt sich an einen einsam gelegenen Teich. Und da ist er: der Schwan. Immer, wenn sie kommt, ist er verlässlich da. Sie freunden sich an - oder ist diese Freundschaft nur eine naive menschliche Projektion? Auf jeden Fall ist sie der Beginn der Reihe "Mit Tieren sprechen", in der es neben dem Schwan auch um Vögel, Rinder, Wölfe, Pferde, Füchse, Katzen und Schweine geht."Mit Tieren sprechen - Verständigung von Mensch und Tier auf Augenhöhe"Der Podcast von SWR Kultur ist ab 21. August in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/mit-tieren-sprechen-verstaendigung-von-mensch-und-tier-auf-augenhoehe/urn:ard:show:4addf4feea09c6bd/) verfügbar.Weitere Informationen unter: swr.li/mit-tieren-sprechenFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6101734