RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) hat im Jahr 2024 293.381 virtuelle Konsultationen durchgeführt, was einem Anstieg von 58,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg zeigt, dass die Telemedizin zu einem zentralen Bestandteil des Versorgungsmodells des Krankenhauses geworden ist. Sie trägt dazu bei, ambulante Einrichtungen zu entlasten und Patienten im ganzen Königreich einen schnelleren und bequemeren Zugang zu spezialisierter Versorgung zu ermöglichen.

Der 2021 eingeführte virtuelle Konsultationsdienst soll Patienten in abgelegenen Gegenden die Anfahrt ersparen. Für viele, vor allem für ältere Menschen und Patienten mit chronischen Erkrankungen, sind dadurch wiederholte Krankenhausbesuche überflüssig geworden. Die Lebensqualität hat sich verbessert und finanzielle und logistische Hindernisse wurden beseitigt, da Betroffene direkt mit Spezialisten von zu Hause aus Kontakt aufnehmen können.

Mit durchschnittlich mehr als 800 virtuellen Konsultationen pro Tag entlastet der Dienst die ambulanten Einrichtungen, steigert die betriebliche Effizienz und ermöglicht es dem KFSHRC, die Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig die höchsten Versorgungsstandards für Patienten vor Ort und aus der Ferne aufrechtzuerhalten.

Auf dieser Entwicklung aufbauend erweiterte das KFSHRC 2024 sein digitales Gesundheitsportfolio mit der Einführung eines virtuellen Apothekenberatungsdienstes über seine mobile Anwendung. Patienten können nun im Rahmen der Option "Virtual Care" Termine buchen, um sich von Pharmazeuten zu Medikamentenalternativen, Dosierungsanpassungen und Behandlungsmanagement beraten zu lassen - ohne das Krankenhaus aufsuchen zu müssen.

Die genannten Angebote zeigen, wie das KFSHRC die Gesundheitsversorgung zugänglicher und effizienter macht und gleichzeitig die Patienten in den Mittelpunkt der Versorgung stellt. Indem das Krankenhaus digitale Lösungen mit klinischem Fachwissen verbindet, reduziert es unnötige Fahrten, verkürzt Wartezeiten und stellt sicher, dass Patienten rechtzeitig Zugang zu Spezialisten haben, egal wo sie leben.

Diese Initiativen unterstützen auch die umfassenderen Ziele Saudi-Arabiens bei der Umgestaltung des Gesundheitswesens im Rahmen der Vision 2030. Dadurch wird sichergestellt, dass mehr Menschen eine qualitativ hochwertige Versorgung erhalten und die Ressourcen im gesamten Gesundheitssystem effizienter genutzt werden.

Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 15 unter den 250 besten akademischen Medizinzentren weltweit eingestuft. Zudem wurde es im Ranking von Brand Finance 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es wurde im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der "World's Best Smart Hospitals" für 2025 aufgenommen.

