Die US-Unternehmen Workhorse Group und Motiv Electric Trucks, die beide auf elektrische Nutzfahrzeuge spezialisiert sind, haben eine endgültige Fusionsvereinbarung geschlossen. So soll der führende nordamerikanische Hersteller für mittelschwere Elektro-Lkw entstehen. Die Fusion zielt darauf ab, Kosten zu senken und das Produktangebot zu erweitern. Im vierten Quartal 2025 soll sie abgeschlossen sein. Die Transaktion wird vollständig durch Aktien abgewickelt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
