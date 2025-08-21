© Foto: ChatGPTChina beschleunigt seine Strategie zur Ent-Dollarisierung und sendet eine deutliche Botschaft.Reuters berichtete, dass der Staatsrat schon in diesem Monat einen von Yuan gedeckten Stablecoin prüfen will. Damit wolle das Reich der Mitte den US-Dollar gezielt schwächen, während der Yuan mit Goldreserven und neuen Zahlungssystemen wie dem Crossborder Interbank Payment System gestärkt wird. Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, warnt: "Der US-Dollar ist noch die Nummer eins, aber sein Monopol bröckelt und das kann niemand mehr ernsthaft bestreiten." Für Anleger bedeutet das ein mögliches Erdbeben im globalen Zahlungsverkehr. Wenn Gold als Währungsanker etabliert wird und die …Den vollständigen Artikel lesen ...
