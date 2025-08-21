Die Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group meldete heute die Berufung von Søren Elbech und Matthew Westerman in ihr Board. Mit diesen Personalien wird die Führungsrolle der Institution im Finanz- und Kapitalmarktbereich auf ihrem Weg zur formellen Gründung weiter gestärkt.

Søren Elbech bringt eine einzigartige Expertise im multilateralen Bankwesen in das Board der DSRB ein. Seit September 2023 ist Elbech als Chief Risk Officer der Interamerikanischen Entwicklungsbank tätig. Zuvor war Elbech als Managing Director und Global Head of Supranational Institutions bei JPMorgan tätig und entwickelte 2019 maßgeblich das Konzept, aus dem später die DSRB hervorging. Darüber hinaus war er als erster Finanzvorstand der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) von 2016 bis 2019 für den kompletten Aufbau der Finanzabteilung verantwortlich und erreichte für die Bank eine AAA-Bewertung bei allen führenden Ratingagenturen. Die Erfahrungen von Elbech bei der Gestaltung der Finanzarchitektur einer neuen multilateralen Bank werden weltweit nur von wenigen Personen geteilt. Dies macht seinen Beitrag zur DSRB so einzigartig und unverzichtbar.

Matthew Westerman, einer der erfolgreichsten Investmentbanker der City of London, tritt ebenfalls dem Board bei. In leitenden Funktionen bei Goldman Sachs und HSBC hat Westerman Regierungen und Unternehmen weltweit beraten und wichtige Transaktionen auf den globalen Kapitalmärkten durchgeführt. Seine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung komplexer Finanzierungsstrategien wird von zentraler Bedeutung sein, wenn die DSRB die erforderlichen Instrumente zur umfangreichen Mobilisierung von privatem Kapital entwickelt.

Rob Murray, CEO und Board-Mitglied der DSR Bank Development Group:

"Søren und Matthew bedeuten eine erhebliche Stärkung unserer Finanzführung. Mit Søren habe ich den ursprünglichen Entwurf für die heutige DSRB mitentwickelt. Sørens außergewöhnliche Kenntnisse und Erfahrungen beim Aufbau einer multilateralen Bank und der Leitung etablierter Banken verleihen der DSRB Development Group zusammen mit Matthews jahrzehntelanger Expertise im Investmentbanking eine seltene Kombination von Fähigkeiten zum Aufbau einer Weltklasse-Institution, die Kapital für die Verteidigungs-, Sicherheits- und Resilienzanforderungen von Nationen mobilisieren kann."

Die DSRB Development Group führt verbündete Regierungen, Geschäftsbanken und internationale Institutionen zusammen, um eine Bank mit AAA-Rating zu gründen, die Staatskredite, Garantien und Lieferantenfinanzierungen bereitstellen kann zu dem Zweck, die gemeinsame Sicherheit und Resilienz zu stärken. Mit der Berufung von Elbech und Westerman in das Board tritt die Development Group mit einer gestärkten finanziellen Glaubwürdigkeit und Umsetzungskompetenz in die nächste Phase ihrer Vorbereitungen ein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250821368819/de/

Contacts:

Tom Harper

APCO

+44 207 526 3600