Morgan Stanley sieht in der aktuellen Untergewichtung von Mega-Cap-Technologiewerten bei aktiven Fonds ein mögliches Signal für neue Chancen. Analysten stellten fest, dass Titel wie Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft und Nvidia seit mehr als 16 Jahren so stark unterrepräsentiert sind wie selten zuvor. Im zweiten Quartal habe sich die Kluft zwischen den Fondsportfolios und den Gewichtungen im S&P 500 noch einmal deutlich vergrößert. Erik Woodring von Morgan Stanley erklärte im Gespräch mit CNBC: "Investoren und aktive Manager sind in Mega-Caps untergewichtet - sogar in Unternehmen wie Nvidia, die offensichtlich eine erstaunliche Entwicklung hinter sich haben." Der hohe Anteil dieser Aktien an den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
