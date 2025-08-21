Der Hyundai-Konzern hat laut Insidern die Produktion des Elektro-SUV Genesis GV70 in den USA eingestellt. Und auch die Limousine G80 Electrified wurde dort vom Markt genommen. Der GV70 werde im Werk in Alabama bereits seit Juni nicht mehr produziert, berichtet Business Korea. Der Produktionsstopp des GV70 in Alabama soll wegen der geringen Absatzzahlen des Modells sowie dem Auslaufen der Steuergutschrift in den USA Ende September erfolgt sein. Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
