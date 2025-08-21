EQS-Ad-hoc: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Bremen, 21. August 2025 - Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der bildbasierten Medizin, passt basierend auf den vorläufigen Geschäftszahlen der ersten zehn Monate die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an.
Für das Geschäftsjahr 2024/2025 (1. Oktober 2024 bis 30. September 2025) wird jetzt mit einem leicht fallenden Umsatz zwischen € 16,5 Mio. bis € 17,0 Mio. gerechnet (bisherige Prognose: € 17,0 Mio. bis € 17,5 Mio.). Für das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) rechnet MeVis mit einem Rückgang auf € 3,0 Mio. bis € 3,5 Mio. (bisherige Prognose: € 3,5 Mio. bis € 4,0 Mio.).
Die Umsatzentwicklung der Lizenzverkäufe bleibt hinter den Erwartungen zurück und kann nicht durch Wartungserlöse und sonstige Umsätze kompensiert werden.
