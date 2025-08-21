Hamburg/Cloppenburg (ots) -Vom Zufallstrio zum starken Team: Der im Februar 2025 gegründete Lease a Bike Cycling Club brachte seine ersten Ambassadors an den Start der Cyclassics. Mit Unterstützung des Teams Visma | Lease a Bike meisterten Theresa Meyer, Benjamin Wilke und Sebastian Döring das Rennen und standen für Leidenschaft und Durchhaltevermögen und vor allem Teamgeist.Mit Profis trainieren, zu einem Team zusammenwachsenSeit April bereiteten sich die drei im Lease a Bike Cycling Club auf die Cyclassics vor. "Es war eine intensive Zeit, in der jeder von uns über sich hinausgewachsen ist", so Sebastian Döring. Ausgestattet mit Cervélo-Rennrad und kompletter Ausrüstung erhielten die Ambassadors professionellen Support vom Team Visma | Lease a Bike. Neben Training und Ernährung stand auch die Gemeinschaft im Vordergrund: "Wir sind als sehr unterschiedliche Menschen gestartet - aber mit einer Vision: die Cyclassics. Ganz schnell sind wir zu einem richtig guten Trio geworden." Die Markenbotschafter nahmen ihre Follower*innen auf Social Media hautnah mit auf ihre Reise.Auch in der Not füreinander daTheresa musste wegen einer Person auf der Strecke abrupt bremsen, stürzte schwer auf die rechte Schulter. Teamkollege Sebastian Döring, Notfallsanitäter (Instagram-Account: rennretterrad) erinnert sich: "Ich habe sie untersucht - sie wollte unbedingt weiterfahren. Für mich war klar: Ich unterstütze sie." Im Windschatten von Sebastian meisterten beide die restlichen Strecke und überquerten nach 3:15 Stunden erschöpft, aber glücklich die 110-km-Ziellinie. "Sebastian hat mich wirklich durchs Ziel getragen", so Theresa."Join the Ride": Radfahren für alle, jederzeitAuch Lease a Bike zieht ein positives Fazit: "Unsere Ambassadors haben gezeigt, wie Menschen durch den Radsport über sich hinauswachsen können - und wie wichtig Teamgeist und Community sind", sagt Anne Schneppe, Marketingleitung Lease a Bike. "Mit dem Cycling Club wollen wir genau diese Erfahrung für alle zugänglich machen." Unter dem Motto "Join the Ride" ist die Mission, möglichst viele Menschen für das Radfahren zu begeistern - auch ohne Vorerfahrung. So startete parallel zu den Cyclassics eine Mitfahr-Aktion über die Strava-App, bei der Community-Mitglieder virtuell gemeinsam Kilometer sammelten - ein großer Erfolg weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.Und das Beste: Dem Cycling Club kann jederzeit beigetreten werden - ganz ohne Vorerfahrung. Über die Strava-App (strava.com/clubs/leaseabike) wird jede*r Teil einer Rad-Community, die Motivation, Teamgeist und Spaß am Radfahren verbindet.Pressekontakte:Marketing Lease a BikeBike Mobility Services GmbHMühlenstraße 2849661 CloppenburgTelefon: +49 4471-967 3333E-Mail: anne.bruns@lease-a-bike.deInternet: www.lease-a-bike.deRegina JesseTeamlead & Senior PR ManagerinBrand Pier GmbHZirkusweg 2, Astraturm 7. Stock20359 Hamburg E-Mail: regina.jesse@brand-pier.comInternet: www.brand-pier.comOriginal-Content von: Lease a Bike, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157252/6101759