J.P. Morgan Asset Management ergänzt das Angebot für aktive ETFs und bietet einen weiteren Portfolio-Baustein der Research-Enhanced-Index-Reihe an: Der JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF (Ticker: JRIN) notiert an der Deutschen Börse Xetra, der London Stock Exchange, der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange. JRIN ermöglicht es, gezielt in den indischen Aktienmarkt zu investieren und strebt dabei an, langfristig den MSCI India 10/40 Index zu übertreffen. Die beiden Fondsmanagerinnen Lina Nassar und Sonal Tanna nutzen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
