Moventum erweitert den Zugang zu seinen Produkten: Ab sofort können die bei Apella angeschlossenen Beraterinnen und Berater direkt auf die Standard-Moventum-Depotmodelle MOVEclassic und MOVEflex zugreifen. "Diese Partnerschaft ermöglicht es den Beratern, Moventum als flexible und leistungsstarke Plattform zu nutzen", sagt Michael Patzelt, Head of Sales DACH bei Moventum. Apella hat vor allem in den neuen Bundesländern eine sehr starke Position. "Wir freuen uns, dass wir hier noch stärker eingebunden werden können. So sind nun auch gemeinsame Veranstaltungen geplant", sagt Patzelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
