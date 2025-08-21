© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie Bank of America (BofA) sieht eine mögliche Trendwende: Small Caps könnten bald die großen Player überholen - wenn die Fed den Leitzins senkt.Der Finanzriese Bank of America (BofA) rechnet offenbar damit, dass die Dominanz von Large Caps zugunsten von Small Caps nachlassen könnte, falls die US-Notenbank in den kommenden Monaten die Zinsen senkt. [spotify]0aGidOxv9VLcwWBbMgrJmH[/spotify] In einer Kundenmitteilung erklärt Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktien- und Quant-Strategie bei BofA, der Markt könnte eine ähnliche Entwicklung wie in den frühen 2000er-Jahren erleben - damals übertrafen Value- und Small-Cap-Aktien die Performance des Marktes nach dem Platzen der Dotcom-Blase. "Die …Den vollständigen Artikel lesen ...
