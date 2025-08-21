Actien-Börse Nr. 34

www.bernecker.info

Die deutsche Energiewende erhält neue Konturen. Wir hatten Sie bereits im Vorfeld der Bundestagswahl auf diesen zwingenden Sachverhalt aufmerksam gemacht. Die neue Wirtschaftsministerin ist die Leitfigur.Etwas zögernd folgte schließlich auch RWE-Chef Krebber mit der Ankündigung, das Rieseninvestitionsprogramm von 50 Mrd. € für Erneuerbare Energie rd. zu halbieren. Das bedeutet im Klartext: Die deutsche Energiepolitik ändert sich mindestens um 90, wahrscheinlich um 180 Grad. Konsequenz:E.ON als größter Energieverteiler im Land ist die interessanteste Herausforderung, gefolgt von RWE. Sind die ehemaligen Bewertungen der zwei großen Energiekonzerne wieder erreichbar, nachdem sie sämtliche strategische Ziele verändern müssen, um wieder zu der Größe zurückzufinden, die sie einmal für das ganze Land darstellten?Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 34! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- CONTINENTAL: Autobereich geht am 18. September als Aumovio an die Börse- TUI: Das Comeback gewinnt an Kontur- ADESSO: Operativ weiter als die klassischen Systemhäuser- Der Einstieg in die Rüstung wird bei drei Unternehmen greifbar- NOVO NORDISK: Halbiert als Weltmeister der Schlankheitspharmazeutik- PALANTIR: Wir liegen mehr als 1.600 % im Gewinn - was nun?- Wall Street: Die großen Techkonzerne prägen weiterhin das StimmungsbildIhre Bernecker Redaktion /