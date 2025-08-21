BOGOTÁ, Kolumbien, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invest in Bogotá wird an der Gamescom 2025 teilnehmen, einer der größten und einflussreichsten Veranstaltungen der Videospielbranche, mit dem Ziel, neue Investitionen anzuziehen und die Beziehungen zu internationalen Unternehmen zu stärken.

In Zusammenarbeit mit Proimágenes und ProColombia wird während der Messe eine Networking-Veranstaltung für internationale Unternehmer und Investoren stattfinden. Die Veranstaltung präsentiert die Investitionsmöglichkeiten in Bogotá, seine Fachkräfte, Wettbewerbsvorteile und die verfügbare Infrastruktur für die Entwicklung der Videospiel- und Digitalinhaltsbranche.

Carolina Tamayo Hackmayer, Senior Investment Promotion Officer, wird Invest in Bogotá vertreten und strategische Treffen mit wichtigen Akteuren der Branche abhalten, um deren Interesse an einer Ausweitung ihrer Aktivitäten in Kolumbien zu bewerten und zuvor identifizierte Investitionsmöglichkeiten weiterzuverfolgen.

Diese Teilnahme ist Teil einer umfassenden Strategie zur Förderung des digitalen kreativen Ökosystems Kolumbiens, die darauf abzielt, Bogotá als lateinamerikanischen Knotenpunkt für Entwicklung und Innovation zu positionieren, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, die Arbeitsplätze schaffen, den Wissenstransfer fördern und die lokale Wirtschaft ankurbeln.

"Die Gamescom ist die perfekte Plattform, um zu zeigen, dass Bogotá Talent, Kreativität und eine wettbewerbsfähige Infrastruktur für die Videospielindustrie vereint. Unser Ziel ist es, Projekte zu gewinnen, die nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern auch die Stadt mit globalen Trends in der Entwicklung digitaler Inhalte verbinden", so Mónica Sánchez, Investment Promotion Manager bei Invest in Bogotá.

Mit der Teilnahme an der Gamescom 2025 bekräftigt Bogotá sein Engagement für die Förderung kreativer Branchen mit hoher Wertschöpfung und positioniert sich als regionaler Vorreiter im Bereich digitale Innovation.

Über Invest in Bogotá

Invest in Bogotá ist eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen der Handelskammer von Bogotá und dem Hauptstadtbezirk. Seine Aufgabe ist es, internationale Investitionen zu fördern, hochkarätige Tagungen und Veranstaltungen anzuziehen und das einflussreiche unternehmerische Ökosystem zu vernetzen, um zur sozioökonomischen Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität der Region Bogotá beizutragen und sie als bevorzugten Standort für Geschäfte in Lateinamerika zu positionieren.

