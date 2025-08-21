© Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.deIn unserem Special über das aufstrebende Nachbarland Polen stellen wir Unternehmen vor, die vom überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum und einer wachsenden Mittelschicht profitieren.Geschäftsmodell Die Artifex Mundi, welche seit 2016 gelistet ist, ist ein polnischer Spieleentwickler und -Publisher, der bisher rund 100 Spiele für PCs, Konsolen und Mobilgeräte veröffentlicht hat. Das Unternehmen, dessen größte Aktionäre mit 21,8 Prozent sein Management sowie mit 5,2 Prozent der schwedische Entwickler von Handyspielen G5 Entertainment AB sind, ist der führender Publisher von sogenannten Hidden Object Puzzle Adventure (HOPA) Games, die dem Casual-Segment zuzuordnen sind. …Den vollständigen Artikel lesen ...
