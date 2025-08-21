Klare Anweisungen und Schritt-für-Schritt-Tutorials sorgen für eine einfache und intuitive Erstellung von GIS-Apps

Esri, der Weltmarktführer im Bereich Standortdaten, hat Top 20 Essential Skills for ArcGIS Experience Builder veröffentlicht. Dieses neue Buch führt die Nutzer Anfänger und Experten gleichermaßen durch den Prozess der Erstellung visuell beeindruckender und hochfunktionaler Apps. Kurze Kapitel mit einfachen Anleitungen führen die Leser durch die Erstellung verschiedener Arten von Apps zur Visualisierung von Daten, Durchführung von Analysen, Erkundung von 3D-Umgebungen und mehr. Jedes der Kapitel enthält veranschaulichende Screenshots und Lernressourcen zum Selbststudium und kann in etwa 45 Minuten behandelt werden. Nach der Lektüre dieses Buches werden die Leser in wissen, wie man:

Das ArcGIS Experience Builder-Interface verwendet und Layouts erstellt

Best Practices im Bereich Design nutzt

Einfache Apps erstellt, um eine Reihe nützlicher Aktivitäten auszuführen

Leistungsstarke Tools zur Durchführung von Analysen und Gewinnung wertvoller Erkenntnisse einstellt

Apps teilt und für die mobile Nutzung optimiert

Top 20 Essential Skills for ArcGIS Experience Builder ist genau das Richtige für ArcGIS-Anwender, die ArcGIS Experience Builder verstehen möchten, wissen möchten, wissen möchten, welche Art von Apps sie erstellen können und wie sie diese funktional und visuell ansprechend gestalten können. Das Buch wurde vom Autor Thomas Coughlin in Zusammenarbeit mit Michael Gaigg und Alix Vézina geschrieben, zwei Ingenieuren, die sich auf Lösungen für Esri spezialisiert haben.

Top 20 Essential Skills for ArcGIS Experience Builder ist als Taschenbuch (ISBN: 9781589487949, 89,99 US-Dollar) und als E-Book (ISBN: 9781589487925, 89,99 US-Dollar) bei den meisten Online-Händlern weltweit erhältlich. Interessierte Händler können sich an den Buchvertrieb von Esri Press, Ingram Publisher Services, wenden.

Über Esri

