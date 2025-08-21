Nach jahrelanger Funkstille könnte sich für den Flugzeughersteller Boeing ein Milliarden-Deal in China anbahnen. Insider-Berichten zufolge steht das Unternehmen kurz davor, eine große Anzahl von Flugzeugen an chinesische Fluggesellschaften zu verkaufen. Ein solcher Vertragsabschluss würde eine lange Durststrecke beenden, die seit 2017 andauert. Die Vereinbarung ist jedoch an eine Lösung der Handelskonflikte zwischen den USA und China geknüpft und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de