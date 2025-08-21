Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 21.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Potenzieller Gamechanger: Tiny-Float-Chance bei dieser Rohstoff-Aktie?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
21.08.2025 19:15 Uhr
364 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Leichter - Dollar zieht nach guten Konjunkturdaten an

DJ MÄRKTE USA/Leichter - Dollar zieht nach guten Konjunkturdaten an

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Indizes an der Wall Street zeigen sich am Donnerstag zur Mittagszeit in New York leichter. Die Blicke der Anleger sind weiter auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole und dort den Auftritt von US-Notenbankchef Powell am Freitag gerichtet. Von ihm erhofft man sich Erkenntnisse über den Zinskurs der Notenbank und wie es um die im September fest einkalkulierte Zinssenkung steht.

Allerdings hat der Donnerstag auch eine ganze Reihe an Konjunkturdaten im Programm, die möglicherweise noch Einfluss auf die Powell-Aussagen haben könnten. Zunächst gab es ein Schwächesignal vom US-Arbeitsmarkt, die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen höher als erwartet aus. Dazu trübte sich die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia im August stärker ein als erwartet.

Klar besser als gedacht fiel dann aber der Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie aus. Zugleich stieg er deutlich in den Expansion anzeigenden Bereich. Auch der Index für die Dienstleistungen übertraf die Prognosen. Am Aktienmarkt sorgten die guten Daten aber nur zwischenzeitlich dafür, dass die Indizes ihre Anfangsverluste fast komplett wieder wettmachten. Die Kehrseite der Daten ist nämlich, dass sie eher gegen Zinssenkungen sprechen.

Der Dow-Jones-Index büßt 0,4 Prozent ein auf 44.751 Punkte. Der S&P-500 ist auf Kurs zu seinem fünften Tagesminus in Folge, er liegt 0,4 Prozent zurück. In ähnlicher Größenordnung geben die Nasdaq-Indizes nach.

Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen nach den guten Konjunkturzahlen nach oben, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,34 Prozent. Der Dollar zieht dazu passend an, der Euro fällt auf knapp über 1,16 Dollar zurück. Der Goldpreis gibt leicht nach. Die Ölpreise steigen um weitere 0,8 Prozent. Sie waren am Vortag nach einem deutlichen Rückgang der US-Ölvorräte um rund 2 Prozent gestiegen.

Walmart enttäuscht

Am Aktienmarkt stehen Walmart im Fokus. Der US-Einzelhandelsriese hat Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Gewinn im zweiten Quartal ist unter der Markterwartung ausgefallen, die Jahresprognose hat Walmart zwar angehoben, allerdings liegt das obere Ende des Prognosekorridors nur im Bereich der schon kursierenden Konsensschätzung. Die Aktie fällt um 4,9 Prozent.

Die Aktie der Facebook-Mutter Meta gibt um 1,4 Prozent nach. Das Unternehmen hat seine KI-Rekrutierungskampagne beendet und einen Einstellungsstopp für die Sparte verkündet.

Nordson ziehen um 5,6 Prozent an. Der Hersteller von Präzisionsanlagen meldete für das dritte Quartal einen unerwartet starken Gewinn und hob die Prognose für das Geschäftsjahr an. Coty stürzen um 20 Prozent ab. Der Kosmetik- und Parfümhersteller ist überraschend in die roten Zahlen gerutscht.

Gilead Sciences verbilligen sich um 1,2 Prozent, nachdem CVS Health laut Reuters mitgeteilt hat, dass das neue HIV-Präventionsmedikament Yeztugo des Unternehmens vorerst nicht in die Liste der abzudeckenden Medikamente aufgenommen wird.

Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien geben nach. US-Präsident Trump hat in den sozialen Medien erklärt, die USA würden keine Solar- oder Windkraftprojekte genehmigen. First Solar geben um 6,5, Sunrun um 7,4 und SolarEdge Technologies um 5,3 Prozent nach. Vergangene Woche waren die Branchentitel noch deutlich gestiegen, nachdem neuen Regeln für Steuergutschriften des Finanzministeriums nicht so ungünstig ausgefallen waren wie vielfach befürchtet. 

INDEX        zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA       44.750,52    -0,4%   -187,79    +5,6% 
S&P-500      6.370,81    -0,4%   -24,97    +8,7% 
NASDAQ Comp    21.090,56    -0,4%   -82,29    +9,6% 
NASDAQ 100    23.131,28    -0,5%   -118,29   +10,6% 
 
 
DEVISEN       zuletzt    +/- %    0:00  Mi, 18:15  % YTD 
EUR/USD       1,1608    -0,4%   1,1651   1,1660 +12,5% 
EUR/JPY       172,20    +0,3%   171,66   171,59  +5,4% 
EUR/CHF       0,9385    +0,2%   0,9367   0,9372  -0,2% 
EUR/GBP       0,8655    -0,1%   0,8660   0,8661  +4,6% 
USD/JPY       148,35    +0,7%   147,32   147,16  -6,3% 
GBP/USD       1,3412    -0,3%   1,3458   1,3461  +7,5% 
USD/CNY       7,1344    -0,0%   7,1348   7,1348  -1,0% 
USD/CNH       7,1851    +0,1%   7,1811   7,1810  -2,1% 
AUS/USD       0,6418    -0,2%   0,6433   0,6436  +4,0% 
Bitcoin/USD   112.862,40    -1,3% 114.391,10 113.869,70 +20,9% 
 
ROHÖL        zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex       63,24    62,71    +0,8%    0,53 -12,0% 
Brent/ICE       67,40    66,84    +0,8%    0,56 -10,5% 
 
 
METALLE       zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold        3.341,63   3.347,80    -0,2%    -6,17 +27,5% 
Silber        38,13    37,93    +0,5%    0,20 +31,3% 
Platin       1.163,42   1.153,07    +0,9%    10,35 +31,6% 
Kupfer         4,43     4,44    -0,2%    -0,01  +7,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 12:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.